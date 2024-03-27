مجموعة Ooredoo تستعد للتحول إلى حقبة الجيل 5.5G بالشراكة مع هواوي لتطوير شبكاتها الأساسية

(MENAFN
- Wallis Public Relations)
11 مارس 2024
الدوحة، قطر
تواصل مجموعة Ooredoo استعدادها للتحول إلى حقبة شبكات الجيل 5.5G عبر تطوير شبكاتها الأساسية في عدد من الأسواق الرئيسية وذلك بالشراكة مع عملاقة التكنولوجيا العالمية هواوي.
وستشهد الشراكة تحديث الشبكات الأساسية لمجموعة Ooredoo في كل من قطر والكويت وعُمان والعراق وتونس والجزائر والمالديف، ما يمهد الطريق إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس المقبل (5G).
وبموجب الاتفاقية ستتعاون Ooredoo مع هواوي من أجل تحديث جميع الشبكات الأساسية لـOoredoo وترقيتها إلى هيكل شبكات 5GC متطورة وقائمة على الخدمات. وسيتيح هذا التطوير تقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة التواصل بالنسبة للعملاء في المنطقة.
وقال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تجدد Ooredoo من خلال تركيزها المستمر على الابتكار تأكيدها على الالتزام بتقديم حلول تواصل تحولية تسهم في تطير تجربة عملائنا وتلبية احتياجاتهم المتنامية في هذا العصر الرقمي. ويعد التحول إلى حقبة الجيل 5.5G خطوة مهمة في رحلتنا هذه، وإن شراكتنا مع هواوي في هذا السياق هي على قدر كبير من الأهمية من أجل مواصلة تقديم أفضل الخدمات في جميع أسواقنا".
وتؤدي الشبكات الأساسية دوراً حيوياً في ربط شبكات القطاعات المختلفة، وشبكات الاتصالات، والإنترنت، وتسهيل نشر خدمات جديدة وطرحها تجارياً. وتهدف Ooredoo من خلال التعاون مع هواوي إلى تطوير الشبكات الأساسية للاستفادة التامة من أحدث التقنيات من أجل دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات والدخول إلى العصر الجديد للاتصالات.
من جهته قال لي بينج، رئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام على طريق تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع Ooredoo. تلتزم هواوي بتقديم تقنيات رائدة في القطاع وهادفة بما يضمن تنفيذ هذا المشروع بنجاح، ومساعدة Oreodoo في تحقيق نجاحها التجاري".
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