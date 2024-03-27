الخليج للحاسبات الآلية وسيسكو ونوتانيكس يسلطون الضوء على مستقبل الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مارس 2024: في خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي في عالم الشبكات، استضافت شركة الخليج للحاسبات الآلية (جي بي ام)، بالتعاون مع سيسكو ونوتانيكس، فعالية رائدة في الصناعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي المدعوم بالشبكة السحابية" في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. وتم خلال هذه الفعالية استعراض حلول متطورة تهدف إلى تبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال منصة موحدة، وتأمين الشبكات، وضمان قابلية توسع غير مسبوقة عبر العديد من أنواع الشبكات والمجالات المختلفة.
وحضر الحدث سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.
وتميز الحدث بجدول أعمال غني تضمن إلقاء كلمات رئيسية، ومناقشات قادها خبراء متخصصون ركزت على شبكات سيسكو السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية الملاحظة الكاملة، والجيل القادم من برامج الدفاع السيبراني مثل برنامج GBM Shield، والتطورات في مجال البنية التحتية السحابية. كما استضافت الخليج للحاسبات الآلية أيضاً العديد من الجلسات الجانبية بالتعاون مع نوتانيكس، والتي تناولت موضوعات متعددة مثل إمكانية الملاحظة الكاملة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية السحابية.
وسلط الحدث الضوء أيضاً على أهمية الذكاء الاصطناعي والشبكات السحابية، حيث تناول كيف تلعب هذه التقنيات دوراً حاسماً في تبسيط العمليات من خلال تعزيز الاتصال وقابلية التوسع والكفاءة. هذا ويتيح تكامل الذكاء الاصطناعي مع الشبكات السحابية للشركات إدارة البيانات بكفاءة، والوصول إلى الرؤى في الوقت الفعلي، واتخاذ قرارات سريعة. وقد اكتسب الحاضرون من صناع قرار ومسؤولون تنفيذيون في مجال تكنولوجيا المعلومات من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمرافق، وتجارة التجزئة، والتصنيع، رؤى قيمة بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لأعمالهم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، على أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المبتكرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "إن السمعة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً رئيسياً للابتكار والإبداع، هي شهادة حية على قيادتها الحكيمة. ونحن متحمسون جداً إزاء بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي المسؤول وقدراته في تعزيز التقدم والإبداع في المستقبل. وينعس التزامنا هذا في ضمان تحقيق المرونة للأفراد والشركات والشركاء على حد سواء، وتعزيز مشهد يزدهر فيه الابتكار وتكثر فيه الفرص. ونحن نرى في تنمية واستدامة ثقافة الأمن السيبراني التي تتغلغل في كل قطاع أمراً ضرورياً للغاية، وهذا يتطلب اكتشاف المخاطر بشكل استباقي والتخفيف من حدتها من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر أماناً وابتكاراً للجميع".
بدوره، سلط ميكال خوري، مدير عام شركة جي بي ام في أبوظبي، الضوء على المهمة الأساسية للحدث، قائلاً: "إن هدفنا الرئيسي هو تمكين المؤسسات ودعمها بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تعقيدات مشهد اليوم القائم على السحابة. ونحن نريد أن نضمن تزويد عملائنا بشبكات وبنية تحتية آمنة وفعالة ومبسطة لتكنولوجيا المعلومات، لمساعدتهم على النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. كما أننا نعمل على تطوير قدرات مدعومة ببرنامج GBM Shield برنامجنا الرائد للدفاع السيبراني، لاكتشاف التهديدات وتخفيف المخاطر للسحابات والشبكات في المنطقة. وقد ساهم هذا الحدث بتعزيز تعاوننا مع سيسكو ونوتانيكس، كما أنه مهد الطريق لعلاقات تعاون مستقبلية قادرة على إطلاق العنان للمزيد من الابتكارات".
MENAFN27032024004056016208ID1108026268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.