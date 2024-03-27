Ooredoo تواصل احتفالها بالقرقيعان في “ليالي بقشة الرمضانية”

(MENAFN
- BPG Group) الكويت، 26 مارس 2024:
نظّمت شركة Ooredoo فعالية حفل القرقيعان في "ليالي بقشة الرمضانية"، لمشاركة الأطفال والعائلات فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة فريق بقشة، ضمن حملتها الرمضانية. تهدف هذه الحملة إلى إحياء التقاليد والحفاظ على العادات المتوارثة في الكويت، وإضفاء البهجة على قلوب الأطفال.
وخلال الفعاليات التي أقيمت على امتداد عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مجمع الراية، قامت الشركة بتقديم الهدايا للأطفال الذين زاروا المكان بالاضافة لتوزيع علب قرقيعان على الجميع. كما قامت بتوزيع جوائز قيمة ومجموعة من الأجهزة والمستلزمات التقنية من Samsung في مسابقة Spin & Win.
كشركة متأصلة بعمق في المجتمع الكويتي، تفخر Ooredoo الكويت بالاحتفال بالقرقيعان جنباً إلى جنب مع الأطفال والعائلات، الأمر الذي يعكس التزامها بدعم التقاليد المحلية والتفاعل مع المجتمع، ويسلط الضوء على جهودها المتواصلة لإحياء الاحتفالات الثقافية مثل القرقيعان.
وشركة Ooredoo لن تدخر جهداً في تعزيز تواصلها مع عملائها وجميع شرائح المجتمع الذي تعمل فيه، حيث تبذل الشركة جهودها الحثيثة إلى ترسيخ مفهوم التعاون والتواصل مع أفراد المجتمع بشكل عملي ودقيق من خلال تكثيف برامج المسؤولية الاجتماعية لتعزيز استثماراتها في العلاقات مع المجتمع المحلي وذلك باعتبارها من الشركات الرائدة التي تؤمن بمسؤوليتها لتطوير عالم عملائها.
يجدر بالذكر أن مشاركة Ooredoo الكويت في احتفالات القرقيعان، تتماشى مع برنامجها المتميز في المسؤولية الاجتماعية، والذي يقع في سلّم أولوياته المشاركة المجتمعية وتعزيز التراث الثقافي. ومن خلالها تواجدها النشط في مثل هذه الفعاليات، تؤكد Ooredoo الكويت التزامها بتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والحفاظ على تقاليد الثقافة الكويتية الغنية.
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