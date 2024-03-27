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7 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنا

3/27/2024 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن الشهداء هم من المسعفين ، تم اغتيالهم اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية .













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