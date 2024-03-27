7 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنا

7 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنا
التاريخ
3/27/2024 3:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن الشهداء هم من المسعفين ، تم اغتيالهم اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية .
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