سوريا.. تشييع مستشار بالحرس الثوري الإيراني في دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجريت مراسم تشييع مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا بهروز واحدي في العاصمة دمشق، بعد مقتله بغارة على دير الزور.
وكانت وكالة "مهر" أفادت بأن واحدي قتل "جراء هجمات الجيش الأمريكي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، جراء عدوان جوي شنته القوات الأمريكية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور".
وقد نفت الولايات المتحدة شن ضربات جوية فجرا على سوريا، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن "لم نشن غارات جوية على سوريا الليلة الماضية".
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