سوريا.. تشييع مستشار بالحرس الثوري الإيراني في دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجريت مراسم تشييع مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا بهروز واحدي في العاصمة دمشق، بعد مقتله بغارة على دير الزور.

وكانت وكالة "مهر" أفادت بأن واحدي قتل "جراء هجمات الجيش الأمريكي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، جراء عدوان جوي شنته القوات الأمريكية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور".

وقد نفت الولايات المتحدة شن ضربات جوية فجرا على سوريا، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن "لم نشن غارات جوية على سوريا الليلة الماضية".