الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الغلاف الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد موقع Zhongguo Ribao Wang، بأن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا مهمته دراسة الغلاف الجوي للأرض.
ووفقا للموقع أطلق القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star في الساعة 1.51 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 27 مارس بواسطة نسخة معدلة من صاروخ النقل Long March 6 من مطار تايوان الفضائي في مقاطعة شانشسي.
وأعلن أن القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star الذي بنته المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وصل إلى مداره وسوف يستخدم في دراسة الغلاف الجوي والبحري ومراقبة بيئة الفضاء والوقاية من الكوارث والتجارب العلمية.
أما صاروخ Long March 6 المعدل فيعتبر جيلا جديدا من صواريخ النقل الصينية متوسطة الحجم. يبلغ الطول الإجمالي للصاروخ حوالي 50 مترا، ووزنه حوالي 530 طنا، ويمكنه حمل أكثر من 4.5 طن إلى مدار متزامن مع الشمس ارتفاعه 700 كيلومتر.
يذكر أن هذا هو الإطلاق 514 لصواريخ Long March.
MENAFN27032024000208011052ID1108026161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.