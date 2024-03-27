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الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الغلاف الجوي

3/27/2024 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد موقع Zhongguo Ribao Wang، بأن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا مهمته دراسة الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا للموقع أطلق القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star في الساعة 1.51 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 27 مارس بواسطة نسخة معدلة من صاروخ النقل Long March 6 من مطار تايوان الفضائي في مقاطعة شانشسي.
وأعلن أن القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star الذي بنته المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وصل إلى مداره وسوف يستخدم في دراسة الغلاف الجوي والبحري ومراقبة بيئة الفضاء والوقاية من الكوارث والتجارب العلمية.
أما صاروخ Long March 6 المعدل فيعتبر جيلا جديدا من صواريخ النقل الصينية متوسطة الحجم. يبلغ الطول الإجمالي للصاروخ حوالي 50 مترا، ووزنه حوالي 530 طنا، ويمكنه حمل أكثر من 4.5 طن إلى مدار متزامن مع الشمس ارتفاعه 700 كيلومتر.
يذكر أن هذا هو الإطلاق 514 لصواريخ Long March.

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