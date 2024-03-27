كوريا الشمالية تحتفل بذكرى مؤسسها عبر مهرجان فني دولي

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها ستقيم مهرجانًا دوليًا للفنون في شهر أبريل المقبل بمناسبة الذكرى الـ112 لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل-سونغ.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الفرق في الخارج أرسلت مقاطع فيديو لعروضها المسجلة مسبقًا، والتي سيتم تحريرها وبثها على التلفزيون وعلى الإنترنت.



وتحتفل كوريا الشمالية بعيدي ميلاد زعيميها الراحلين - كيم إيل-سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، ووالده كيم جونغ-إيل، باعتبارهما اثنتين من أهم عطلاتها.



ودعت كوريا الشمالية الفرق في الخارج كل سنتين للاحتفال بعيد ميلاد المؤسس الراحل في 15 أبريل، لكنها ألغت الحدث في عام 2020 في أعقاب كوفيد-19 وعقدت الحدث افتراضيًا في عام 2022.



روسيا اليوم



