Wednesday, 27 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الشمالية تحتفل بذكرى مؤسسها عبر مهرجان فني دولي

3/27/2024 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها ستقيم مهرجانًا دوليًا للفنون في شهر أبريل المقبل بمناسبة الذكرى الـ112 لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل-سونغ.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الفرق في الخارج أرسلت مقاطع فيديو لعروضها المسجلة مسبقًا، والتي سيتم تحريرها وبثها على التلفزيون وعلى الإنترنت.


وتحتفل كوريا الشمالية بعيدي ميلاد زعيميها الراحلين - كيم إيل-سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، ووالده كيم جونغ-إيل، باعتبارهما اثنتين من أهم عطلاتها.


ودعت كوريا الشمالية الفرق في الخارج كل سنتين للاحتفال بعيد ميلاد المؤسس الراحل في 15 أبريل، لكنها ألغت الحدث في عام 2020 في أعقاب كوفيد-19 وعقدت الحدث افتراضيًا في عام 2022.

روسيا اليوم


MENAFN27032024000208011052ID1108026160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث