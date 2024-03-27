كوريا الشمالية تحتفل بذكرى مؤسسها عبر مهرجان فني دولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها ستقيم مهرجانًا دوليًا للفنون في شهر أبريل المقبل بمناسبة الذكرى الـ112 لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل-سونغ.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الفرق في الخارج أرسلت مقاطع فيديو لعروضها المسجلة مسبقًا، والتي سيتم تحريرها وبثها على التلفزيون وعلى الإنترنت.
وتحتفل كوريا الشمالية بعيدي ميلاد زعيميها الراحلين - كيم إيل-سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، ووالده كيم جونغ-إيل، باعتبارهما اثنتين من أهم عطلاتها.
ودعت كوريا الشمالية الفرق في الخارج كل سنتين للاحتفال بعيد ميلاد المؤسس الراحل في 15 أبريل، لكنها ألغت الحدث في عام 2020 في أعقاب كوفيد-19 وعقدت الحدث افتراضيًا في عام 2022.
روسيا اليوم
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