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الاحتلال يشن غارة جنوب مدينة رفح

3/27/2024 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب الحدود المصرية مع غزة جنوب مدينة رفح.


وفي رفح، يرزح تحت وطأة ظروف إنسانية بالغة السوء نحو 1.5 مليون من سكان القطاع، في ظل تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدينة وإجلاء أهلها نحو المجهول وقصف المساعدات الإنسانية التي تعبر إلى القطاع.

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