الاحتلال يشن غارة جنوب مدينة رفح
التاريخ
3/27/2024 3:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب الحدود المصرية مع غزة جنوب مدينة رفح.
وفي رفح، يرزح تحت وطأة ظروف إنسانية بالغة السوء نحو 1.5 مليون من سكان القطاع، في ظل تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدينة وإجلاء أهلها نحو المجهول وقصف المساعدات الإنسانية التي تعبر إلى القطاع.
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