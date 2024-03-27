بايدن يشتم بوتين مجددا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مهين وغير لبق، مرة أخرى أثناء حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.وتفوه بايدن بهذه الكلمات غير اللائقة، في سياق زيادة الضرائب على الأغنياء من أجل تخصيص المساعدات لأوكرانيا.

وقال: "تخيلوا ما يمكننا فعله بهذا (الدخل من الضرائب المرتفعة على الأغنياء). يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، بما في ذلك الاهتمام أخيرا بحماية أوكرانيا من الجزار بوتين".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، أخذ ومنذ فترة بعيدة عند الحديث عن الرئيس بوتين باستخدام الكلمات الفظة وغير اللائقة. على سبيل المثال أثار بايدن فضيحة دبلوماسية عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "قاتل".