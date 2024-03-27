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فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي

3/27/2024 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، عن منطقتي ديريوسف وجحفية، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل الكهربائي سيكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.


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