ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار اليوم، بينما ينتظر المتداولون مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض الين بعد أن قال وزير المالية الياباني إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف العملة.
ويتساءل المستثمرون عما إذا كان المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، مثلما هو متوقع حاليا، إذا ظل التضخم مرتفعا والنمو الاقتصادي قويا.
وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد أن أظهرت بيانات اليوم أن طلبيات المصانع الأمريكية المتعلقة بالسلع المعمرة زادت بأكثر من المتوقع في فبراير، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات مبدئية على التعافي مع استمرار التفاؤل إزاء آفاق النمو الاقتصادي في الربع الأول.
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