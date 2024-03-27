ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار اليوم، بينما ينتظر المتداولون مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفض الين بعد أن قال وزير المالية الياباني إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف العملة.



ويتساءل المستثمرون عما إذا كان المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، مثلما هو متوقع حاليا، إذا ظل التضخم مرتفعا والنمو الاقتصادي قويا.



وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد أن أظهرت بيانات اليوم أن طلبيات المصانع الأمريكية المتعلقة بالسلع المعمرة زادت بأكثر من المتوقع في فبراير، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات مبدئية على التعافي مع استمرار التفاؤل إزاء آفاق النمو الاقتصادي في الربع الأول.