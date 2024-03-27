أسعار الكاكاو ترتفع بشكل مفاجئ مثيرة لللقلق حول نقص الإمدادات

(MENAFN
) ارتفعت عقود الكاكاو إلى مستويات لم تسبق لها مثيل، متجاوزة 10,000 دولار للطن في نيويورك، مما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في الأسعار الذي شهدناه خلال عام واحد فقط، وهذا الارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو يؤثر بشكل كبير على التكاليف المرتبطة بإنتاج الشوكولاتة، حيث يتصارع القطاع مع تداعيات تناقص الإمدادات العالمية، ووراء هذا الارتفاع الكبير يقف تقارير مثيرة للقلق عن حصاد غير مرضٍ في المناطق الرئيسية لإنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا، مما يزيد من التخوف من نقص الإمدادات في العالم للسنة الثالثة على التوالي.
كما تجد سوق الكاكاو نفسها مشغولة في حالة من الفوضى وهي تواجه التحديات التي يفرضها حصاد غير كافٍ وتاريخ عائدات متدنية لمزارعي الكاكاو، وتصاعدت تحديات الصناعة المستمرة، مما أثار شكوكًا حول قدرتها على تأمين كمية كافية من حبوب الكاكاو لتلبية الطلب، وتم تفاقم هذه المخاوف بسبب الضغوط في الأسواق المالية، مما دفع التجار إلى اللجوء إلى بيع عقود الآجل كوسيلة لتحويط مواقفهم الحالية.
ومع ذلك، فإن هذا التكتيك التحوطي أدى إلى تعقيدات إضافية، لاسيما مع تحديات السيولة التي يواجهها التجار في التعامل مع استدعاءات الهامش الناتجة عن الخسائر في الاشتقاقات، وفي بيئة سوقية متفائلة، قد يجد التجار الذين يحملون مراكز قصيرة أنفسهم مضطرين إلى إغلاق هذه المراكز مبكرًا، مساهمين غير مقصودين في ارتفاع أسعار الكاكاو، وقد أشار مؤشر السعر الفني، الذي يستخدمه التجار لتقييم مستويات الإشباع، إلى دخول حالة من الإشباع على مدى الشهرين الماضيين، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو.
في حين شهد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، ارتفاعًا آخر ملحوظًا في عقود الكاكاو، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 4.5 في المئة لتصل إلى 10,080 دولار للطن في نيويورك، وهو إنجاز لم يكن متوقعًا قبل بضعة أشهر فقط، ومع استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو، يظل الأطراف المعنية داخل صناعة الشوكولاتة في حالة يقظة، يتنقلون في التعامل مع تعقيدات نقص الإمدادات وديناميات الأسواق المالية المتطورة التي تعيد تشكيل منظر تداول الكاكاو.
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