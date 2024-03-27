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محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 مدانين باغتيال المعارض شكري بلعيد

3/27/2024 3:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.

وأدين 23 شخصا في اغتيال الناشط اليساري في سيارته أمام منزله وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص.


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