الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

هبط الين الياباني اليوم الأربعاء لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 34 عاماً، في تراجع عزّز تكهّنات المحلّلين بشأن احتمال أن تبادر الحكومة اليابانية إلى التدخّل بعدما أطلقت هذا الأسبوع تحذيرات عدّة في هذا الاتجاه.

وقرابة الساعة 02,41 ت غ انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى 151,97 ينّاً للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ 1990، قبل أن يرتفع سعرها قليلاً بعد ساعة ونيّف ليبلغ 151,72 يناً للدولار.

ويعود آخر تراجع ملفت للين أمام العملة الخضراء إلى أكتوبر 2022 وقد بلغ سعر العملة اليابانية يومها 151,95 يناً للدولار.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أشار مسؤول كبير في البنك المركزي الياباني إلى أنّ المصرف سيواصل اتّباع سياسة تيسيرية في الوقت الحالي.

وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت قيمة الين بشكل حادّ، إذ إنّه قبل الحرب في أوكرانيا كان سعر العملة اليابانية يناهز 115 ينّاً للدولار.

وخلافاً للإجراءات التي اتّخذتها البنوك المركزية حول العالم لمعالجة معدّلات التضخّم المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا وعوامل أخرى، وفي مقدّم هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، تمسّك بنك اليابان بسياساته المفرطة في التساهل، الأمر الذي أدّى إلى تراجع قيمة الين.

لكنّ البنك المركزي الياباني عدّل الأسبوع الماضي سياسة اللين برفعه أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.

غير أنّ هذه الخطوة لم تكن كافية إذ استمرّ الين في الانخفاض.

والإثنين ألمح مسؤول في وزارة المالية اليابانية إلى إمكانية أن تتدخّل الحكومة في سوق العملات لوقف المضاربات على العملة الوطنية.





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