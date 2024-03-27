دراسة حديثة: طعام الأم أثناء الحمل يحدد ملامح وجه طفلها

كشفت دراسة حديثة أن ملامح الوجه لكل شخص ربما تأثرت بما تناولته أمه أثناء الحمل، حيث أدت الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين إلى أنوف أكبر وفكين أوسع، إذ كلما زاد استهلاك البروتين أثناء الحمل، أصبحت هذه الجينات، المعروفة باسم "mTORC1"، أكثر نشاطًا.

وربطت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications يوم الثلاثاء، مستويات البروتين لدى الأم بالنشاط الجيني، وتحديدا جينات mTORC1، التي أثرت على " الشكل القحفي الوجهي للأجنة "، وفقا للمؤلفين.

ووجدوا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أدت إلى ظهور ملامح وجه واضحة - مثل خطوط فك أقوى وأنوف أكبر - في حين أن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين أدى إلى ملامح أنحف وأكثر دقة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

باختصار، يمكن للنظام الغذائي للأم أن "يضبط" ملامح الوجه - مثل شكل وحجم الأنف أو الفك - لأطفالها.

بالنسبة للدراسة، لاحظ فريق من الباحثين الدوليين الفئران الحوامل وأسماك الزرد التي تم التلاعب بها وراثيا وتناولت وجبات غذائية متفاوتة في مستوى التغذية.

وربطت الدراسات السابقة النظام الغذائي للأمهات بالنتائج الصحية لدى الأطفال.

على سبيل المثال، ارتبطت الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض أوزان المواليد.

وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن الأولاد الذين يولدون لأمهات بدينات أكثر عرضة لزيادة الوزن عند الولادة ويتعرضون لخطر متزايد للإصابة بحالات التمثيل الغذائي - مثل مرض الكبد الدهني - في وقت لاحق من الحياة.

ووجد بحث مختلف أن الأمهات اللاتي يتناولن الأطعمة فائقة المعالجة - والتي تم ربطها بمجموعة من العواقب الصحية السلبية - يمكن أن ينقلن مواد كيميائية ضارة محتملة في الوجبات السريعة إلى أجنتهن.





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