«ضمان» توفر باقات تأمين صحي دولية



أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي –“ضمان” التابعة لـ "بيورهيلث"، عن توفير باقات تأمين صحي دولية معززة لمتعامليها، والتي جرى تصميمها وإطلاقها بالتعاون مع شركة أكسا - جلوبال للتأمين الصحي.

وأشارت "ضمان" إلى أن باقة التأمين الصحي الدولي جرى تصميمها لتتناسب مع احتياجات الشركات التي تتطلب عملياتها التشغيلية تنقل موظفيها في جميع أنحاء العالم والتواجد خارج الدولة، ما يمكنهم من الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وسيتمكن حاملو بطاقة التغطية الدولية من الشركة الوطنية للضمان الصحي –“ضمان”، من الوصول إلى شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية التابعة لـ" أكسا" والتي تضم اكثر من 1.9 مليون مقدم للخدمات الصحية حول العالم.

وتتيح الباقة للمتعاملين إمكانية الحصول على خدمات الدعم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتي يقدمها فريق متخصص وذوو خبرة في التعامل مع المطالبات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية الرقمية من "أكسا"، وذلك باستخدام تطبيق "ضمان" للهواتف المتحركة بما يسهم في تمكين المتعاملين من الوصول بشكل مريح وآمن إلى مجموعة واسعة من المزايا المتاحة ضمن خطتهم.

وقال خالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان:“إن شراكتنا مع أكسا - جلوبال للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية العالمية، هي خطوة نوعية تعكس توجهاتنا للتوسع في برامج التأمين الصحي التي نوفرها لمتعاملينا، وتتماشى مع استراتيجيتنا التي تركز على الارتقاء بتجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، لاسيما مع زيادة حركة المسافرين نظراً للمكانة الرائدة التي تتميز بها الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال”.

من جانبه قال كريم أدلبي المدير العام لشركة أكسا - للرعاية الصحية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤكد أكسا - جلوبال للتأمين الصحي التزامها بتسريع نمو أعمالها، باعتبارها واحدة من أبرز الجهات المزودة لخدمات التأمين الصحي الدولي في العالم، فقد كان ترسيخ حضورنا في دولة الإمارات من أهم أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع 'ضمان' التي تعد من أكثر الشركات انتشاراً على المستوى المحلي بفضل منصتها الرقمية سنتمكن معاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو في هذا القطاع على مستوى دولة الامارات، ونتطلع إلى تحقيق التكامل في خدماتنا طوال عام 2024 ووضع مخطط للنجاح يمكننا توسيعه ليشمل الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى".





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