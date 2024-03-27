كيف يكون الصيام عن البلاستيك؟

يؤدي استخدام البلاستيك إلى تلويث وتسميم البيئة والأشخاص، ما يدفع الكثير منا لمحاولة الحد من اعتمادنا عليه. الأنباء السارة هي أن القيام بتغييرات صغيرة في الحياة اليومية يمكن أن يحدث اختلافا كبيرا.

وفي هذا الصدد هناك مفهوم الصيام عن استخدام البلاستيك الذي يقوم على تجنب استخدامه، ولو كان ذلك لفترة محدودة.

وتقول سيلفيا كابريرا كايولا، الخبيرة في الشؤون المتعلقة بالمخلفات وحماية الموارد بمركز لإرشاد المستهلكين في ألمانيا" الصيام عن استخدام البلاستيك يعني اتخاذ قرار بوعي بتجنب استخدام المنتجات البلاستيكية، خاصة المنتجات قصيرة الأمد التي ينتهي بها الأمر في صندوق القمامة بعد فترة قصيرة من الاستخدام".

جدير بالذكر أن البلاستيك يدخل أجسامنا من خلال الطعام والمياه، بكميات ليست بالهينة. وكانت دراسة لجامعة نيوكاسل بأستراليا قد خلصت إلى أن الأشخاص يتناولون ما يصل إلى خمسة جرامات من البلاستيك أسبوعيا، حسبما قال توماس فيشر من مجموعة " العمل البيئي في ألمانيا"، مضيفا " هذا يعادل تقريبا بطاقة ائتمان ممزقة".

وحيال الصيام عن البلاستيك، تنص القاعدة العامة على تجنب كل التغليف الفردي غير الضروري. هذا من شأنه أن يساعد تدريجيا في توفير كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن التخلص منها مع كل عملية شراء. وكبديل لاستخدام حقائب التسوق أو حقائب الفاكهة الرقيقة، يتعين الاعتياد على إحضار شبكة من القماش من أجل الخضروات وحقيبة قابلة للحمل أو سلة عندما تذهب للتسوق.

ويمكن بسهولة أن تحل مياه الصنبور محل المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية التي يتم التخلص منها، أو يمكن التحول إلى الزجاجات المصنوعة من الزجاج التي يمكن إعادة استخدامها.

والملابس التي تحتوي على أنسجة صناعية لا تعد جيدة من وجهة نظر بيئية، خاصة ملابس ممارسة الرياضة والأنشطة في الأماكن المفتوحة، التي غالبا ما تكون من البلاستيك. فالجزئيات البلاستيكية المجهرية تذوب في المياه خلال الإنتاج وعند غسل هذه الملابس في المنزل.

وينبغي فحص مكونات منتجات التجميل والنظافة جيدا، لأنها غالبا ما تحتوي على البلاستيك.



ويستخدم المصنعون البلاستيك كمادة لتبيض الأسنان. ويمكن أن تحتوي المنظفات ومواد التنظيف على بلاستيك سائل أو شبه صلب. والأنباء الجيدة هي وجود الكثير من البدائل التي لا تحتوي على البلاستيك مثل الشامبو الصلب وسائل الاستحمام، بالإضافة إلى منتجات التنظيف المستدامة.

ووفقا للتقديرات، فإنه يتم تدوير 9 % من البلاستيك على مستوى العالم، وحتى في الدول التي يتم فيها فرز المخلفات في حاويات للأغراض المعاد تدويرها، فإن الأغلبية الكبرى من البلاستيك تنتهي في أماكن التخلص من النفايات أو المحارق.

يتعين أن يضع المرء قاعدة وهي استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام وليس التي يمكن التخلص منها، ومحاولة شراء المنتجات المعمرة والقابلة للإصلاح بصورة سهلة.





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