188.35 مليون درهم توزيعات «الواحة كابيتال» عن 2023

أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023 (حوالي 188.35 مليون درهم) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. وتشتمل التوزيعات المذكورة على توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن عام 2023.

ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة. كما وافقوا على تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ("مجلس الإدارة")، حيث أُعيد انتخاب كلٍ من وليد المقرب المهيري وأحمد الظاهري ونادر الحمادي ومحمد حسين النويس ورشيد العميرة وحميد الشمري أعضاءً في المجلس. ولم يترشح راشد الكتبي لإعادة انتخابه. وبهدف رفد المجلس بخبرات جديدة وتعزيز إمكاناته، تم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، هم درويش الكتبي وصنعى الكتبي وأحمد القاسمي.

كما فوّض المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الشركة بتخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية 2023 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال": "على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، أثبتت الواحة كابيتال خلال العام الماضي مرونتها العالية محققة نتائج مالية قوية وأداءً تشغيلياً متميزاً. وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2023، والتي أقرها المساهمون اليوم في اجتماع الجمعية العمومية".

وأضاف: "أود أن أشكر السيد راشد الكتبي على مساهماته القيمة تجاه الواحة كابيتال خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأرحب في الوقت نفسه بالأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس، السيد درويش الكتبي والسيدة صنعى الكتبي والسيد أحمد القاسمي الذين سيضيفون قيمة كبيرة بخبراتهم القوية ومعرفتهم الغنية. ونؤكد التزام مجلس الإدارة الثابت بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ولن يدخر جهداً في دعم وتمكين فريق الإدارة العليا للشركة من متابعة الفرص التي يمكن أن تسرع وتيرة نمو الشركة وتدعم تطورها".

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، اجتمع مجلس الإدارة وأعاد تعيين كلٍ من وليد المقرب المهيري رئيساً للمجلس، وأحمد الظاهري نائباً له، ومحمد حسين النويس مديراً للإدارة.



وقال محمد حسين النويس: "يشرفني إعادة انتخابي مديراً للإدارة وأشكر مجلس الإدارة على ثقته الغالية التي وضعها فيّ لقيادة الشركة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وفريق عملنا المتفاني لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا ومستثمرينا".

وسجلت شركة "الواحة كابيتال" أرباحاً صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023، بنمو نسبته 28% مقارنة بالعام السابق. وواصلت "الواحة للاستثمار"، ذراع إدارة الأصول المملوكة بالكامل للشركة، تحقيق إيرادات قوية، حيث بلغت أرباحها الصافية 639 مليون درهم، ونمت أصولها المدارة بشكل كبير لتصل إلى 8.8 مليارات درهم، مدعومة بالتزامات رأسمالية كبيرة جديدة من أطراف ثالثة. وفي الوقت نفسه، واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة تخصيص رأس المال بدقة لعدد من الاستثمارات الواعدة المحتملة، في حين حققت "الواحة لاند" إشغالاً شبه كامل لأصولها الجاهزة، مسجلةً أرباحاً صافية قدرها 44 مليون درهم.





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