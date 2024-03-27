أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم

(MENAFN
) خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بسبب ضعف الدولار، مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر إصدارات بيانات التضخم القادمة لتقييم الاتجاهات، وتعتبر هذه البيانات حاسمة لفهم موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات من البنك المركزي الأمريكي.
وفي الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش، شهدت أسعار الذهب الفورية زيادة بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 2182.77 دولار للأوقية، بعد ارتفاع سابق بنسبة تصل إلى 1.3 في المئة في بداية الجلسة، وبالمثل، سجلت عقود الذهب الأمريكية لتسليم أبريل زيادة متواضعة بنسبة 0.3 في المئة أيضًا، لتستقر عند 2183.00 دولار.
كما ساهم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة في جاذبية الذهب للمشترين الأجانب، مما دعم جذبيته في السوق بشكل إضافي، وأبرز بوب هابركورن، الاستراتيجي الرئيسي للسوق في "آر جيه أوه فيوتشرز"، توقعات المتداولين بارتفاع أسعار الذهب نحو الصيف، مدفوعة بتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ولكن هابركورن أكد أيضًا أهمية أي تغيير في موقف الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن إعلان البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر على اتجاه الذهب.
كذلك يبقى التركيز على الإصدار القادم لبيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر إصداره يوم الجمعة، وتؤثر هذه البيانات بشكل كبير على مشاعر السوق، حيث أن أي انحراف عن التوقعات يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب، وتوقع هابركورن انخفاضًا محتملاً في أسعار الذهب إذا ما تجاوزت الأرقام المتوقعة لمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، على الرغم من أنه أشار إلى أن مثل هذه التراجعات قد تكون قصيرة الأمد، مما يشير إلى صمود الذهب كأصل ملاذ آمن في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
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