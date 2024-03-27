ارتفاع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في بورصة ناسداك يدفع بثروة ترامب إلى الازدهار

(MENAFN
) دخلت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بشكل استثنائي إلى بورصة ناسداك، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة مذهلة تصل إلى 50 في المئة يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، مما يشير إلى دخول مرتقب بفارغ الصبر في ساحة التداول العام، ووقع هذا الحدث الهام أكثر من عامين بعد أن أعلنت الشركة لأول مرة عن خططها للاندماج مع شركة "شيك فارغ"، وهي كيان مخصص تمامًا لاستحواذ الشركات الأخرى دون أي أنشطة تشغيلية، وبعد إتمام عملية الاندماج مع شركة الاستحواذ العالمية الرقمية ، أصبحت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا رسميًا شركة مدرجة عامة، مما أثار حماسة بين المستثمرين وأدى إلى مكاسب كبيرة.
كما أن إتمام عملية الاندماج لم يسهل فقط انتقال مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إلى كيان متداول علنيًا، بل أدى أيضًا إلى زيادة كبيرة في ثروة دونالد ترامب، حيث بلغت الأرباح الورقية المقدرة ما يقرب من 4 مليارات دولار، وانطلقت الشركة بسعر افتتاحي قدره 67 دولار للسهم، وبلغت قيمة رأس المال السوقي 9.08 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الحماس المحيط بتقديمها في السوق، ومع ذلك، واجه تداول أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تعليقًا مؤقتًا بسبب تزايد الاضطراب في السوق مباشرة بعد فتح السوق، مما يعكس الاهتمام الشديد من قبل المستثمرين والتقلبات السريعة في الأسعار.
كذلك تقدر حصة ترامب في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، بقيمة بنحو 5.28 مليار دولار، وتبرهن على القيمة الكبيرة التي أحدثها دخول الشركة إلى السوق، وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة، تفرض القيود المستمرة فترة قفل لمدة ستة أشهر، مما قد يقيد قدرة ترامب على بيع حصته أو استخدامها لأغراض الاقتراض، ومع ذلك، استمرار ارتفاع أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، والتي تتداول الآن تحت الرمز "دي جيه تي"، بعد الارتفاع الأولي، مع شهادة زيادة إضافية بنسبة أكثر من 35 في المئة في أسهم العالم الرقمي في نفس اليوم، ويعكس هذا الزخم المستمر التفاؤل بآفاق مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المستقبلية والآثار الأوسع لدخولها إلى السوق المالية.
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