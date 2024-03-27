الين الياباني يقترب من عتبة التدخل في ظل استقرار الدولار وتوقعات بيانات اقتصادية قوية

(MENAFN
) خلال عام 2022، اقترب الين الياباني من مستويات قد تدفع بالحكومة إلى التدخل في سوق العملات، مع استقرار الدولار في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، وفي بداية جلسة التداول الآسيوية، لوحظ تداول الين عند 151.52 مقابل الدولار، مقتربًا من عتبة 151.94 التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في أكتوبر 2022 من خلال شراء العملة.
كما حتى مع ابتعاد اليابان مؤخرًا عن سياستها السلبية في معدلات الفائدة، واجه الين تحديات كبيرة أمام الدولار، حيث ظهرت كأضعف العملات الرئيسية خلال الربع الذي ينتهي في هذا الشهر، وعلى الرغم من التغيير في السياسة، فإن تراجع الين مقابل الدولار تجاوز سبعة في المئة، ما أثار قلق المشاركين في السوق، وردًا على تراجع الين، أصدر المسؤولون اليابانيون تحذيرات متكررة ضد الأنشطة الاستثمارية في أسواق العملات، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الحالة العامة للسوق في القلق بشأن احتمال تجاوز مستوى 152 مقابل الدولار، وأكد وزير المالية شونيتشي سوزوكي جاهزية اليابان لاتخاذ التدابير اللازمة إذا ما شهد الين انخفاضات سريعة، مشيرًا إلى استعداد للتدخل في أسواق العملات لتثبيت أسعار الصرف.
كذلك أشار بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق في بنك بي إن واي ميلون، إلى أهمية رفع معدل الفائدة الأخير من قبل بنك اليابان، والذي يعتبر نهاية لفترة ثماني سنوات مميزة بسياسات سلبية في معدلات الفائدة والسياسات النقدية غير التقليدية، وعلى الرغم من أنه تم رؤية الرفع بادراة بسيطة في البداية، إلا أن رفع معدل الفائدة يحمل آثارًا أوسع لمنظر السياسة الاقتصادية في اليابان وتأثيرها على ديناميات العملة.
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