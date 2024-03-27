أسعار النفط تنخفض لثاني يوم على لتوالي بعد ارتفاع المخزونات وعدم اليقين بشأن سياسات الإنتاج

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس، بسبب ارتفاع مخزونات النفط وعدم اليقين المحيط بسياسات الإنتاج، ولعبت تقارير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، دورًا كبيرًا في دفع الأسعار للانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، هناك إشارات تشير إلى أن الدول الكبرى المنتجة للنفط ستحافظ على استراتيجيات إنتاجها الحالية، مما يزيد من قلق السوق.
كما في التداولات الأولى اليوم، هبطت عقود النفط الخام برنت لتسليم شهر مايو بنسبة 0.8 في المئة إلى 85.56 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضًا قدره 69 سنتًا، وتحول انتباه السوق أيضًا إلى عقد يونيو، الذي هبط بنسبة 0.7 في المئة إلى 85.03 دولار للبرميل، مع اقتراب انتهاء عقد مايو يوم الخميس، وبالمثل، انخفضت عقود النفط الخام لنفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم شهر مايو بنسبة 0.7 في المئة إلى 81.07 دولار للبرميل، وشهد هذا الاتجاه الهابط تأثيرًا من البيانات الأخيرة التي تظهر زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيانات التي أصدرها الاتحاد الأمريكي للبترول يوم الثلاثاء، زادت مخزونات النفط الخام بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وهذا الارتفاع غير المتوقع في المخزونات، إلى جانب زيادة متزامنة في مخزونات المشتقات، زاد من المخاوف بشأن التخمة في السوق.
ونظرًا لهذه العوامل، ظل المشاركون في السوق حذرين في ظل عدم اليقين بشأن الاجتماع التقني القادم للدول الكبرى المنتجة للنفط، ومع إشارات تشير إلى عدم وجود رغبة بين هذه الدول في تعديل سياسات الإنتاج الحالية، كافح المستثمرون مع احتمالية تفاقم التخمة لفترة طويلة، مما يضع ضغطًا هابطًا على أسعار النفط.
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