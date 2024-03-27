طلبات السلع الدائمة في أمريكا تتجاوز التوقعات مشيرة إلى قوة اقتصادية

(MENAFN
) خلال شهر فبراير، تجاوزت طلبات السلع الدائمة في الولايات المتحدة ما توقعه المحللون، مما يظهر نظرة إيجابية لمسار الاقتصاد في الربع الأول، وبشكل ملحوظ، أظهر الإنفاق على معدات الأعمال علامات مبكرة عن التعافي، مما يشير إلى احتمالية انتعاش في النشاط التصنيعي، وتأتي هذه التطورات وسط تزايد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد البلاد، كما يوضحه نتائج استطلاع حديث لمؤتمر اللجنة الاقتصادية.
كما كشف الاستطلاع عن تغير ملحوظ في المشاعر العامة، حيث عبر الأمريكيون عن قلق متزايد بشأن التطورات السياسية. ومع ذلك، فإن المخاوف من حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة انخفضت في نفس الوقت، مما يبرز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وبعد الانخفاضات الكبيرة في يناير، قدمت استعادة طلبات السلع الدائمة دعمًا مرحبًا لقطاع التصنيع. يبدو أن التحديات التي تواجه الشركات المصنعة، والتي تفاقمت بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تخف تدريجيا مع استقرار القطاع.
كذلك ارتفعت طلبات السلع الدائمة، التي تشمل العناصر المنزلية والطائرات وفقًا للبيانات من مكتب التعداد السكاني في وزارة التجارة، بنسبة 1.4 بالمئة في الشهر الماضي، ويتبع هذا النمو تعديلًا نزوليًا لشهر يناير، الذي أظهر انخفاضًا أكبر بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بالتقرير السابق الذي بلغ 6.2 في المائة، وكان من المتوقع أن يرتفع طلب السلع الدائمة بنسبة 1.1 في المائة قبل أن تصدر البيانات. ومع ذلك، فإن الارتفاع الفعلي بنسبة 1.4 في المائة في فبراير تجاوز هذه التوقعات، مما يشير إلى زيادة الطلب على السلع المصنعة ذات الثبات الطويل.
في حين تكشف التحليلات المفصلة للبيانات عن استعادة كبيرة في طلبات النقل، التي ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة في فبراير بعد انخفاض حاد بنسبة 18.3 بالمئة في يناير، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.8 بالمئة، مساهمة في النمو العام للطلب، والزيادات في طلبات المعادن الأولية بنسبة 1.4 بالمئةوفي طلبات المعادن المشكلة بنسبة 0.8 بالمئة تبرز مزيدًا من التعافي الشامل، كما شهدت طلبات الآلات زيادة ملحوظة بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة، مشيرة إلى الثقة المتجددة في الاستثمار والأنشطة الإنتاجية داخل قطاع التصنيع.
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