ثروة ترامب تشهد تحولاً يصل لمستويات غير مسبوقة

(MENAFN
) شهد دونالد ترامب تحولاً دراماتيكياً في ثروته المالية يوم الاثنين الموافق 25 مارس، حيث تجاوز التوقعات بالهلاك الوشيك وبدلاً من ذلك رأى ثروته تصل إلى مستويات غير مسبوقة، وواجه في البداية مهمة صعبة للتسوية وهي دفع غرامة ضخمة قدرها 500 مليون دولار ناتجة عن دعوى احتيال مالي في نيويورك، لكنه حظي بالإغاثة غير المتوقعة عندما تدخلت محكمة استئنافية لولاية ما وخفضت المبلغ إلى 175 مليون دولار، الذي تعهد بسداده بثقة.
كما حدث تطور مهم آخر حيث أكمل إنشاء ترامب، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، اندماجاً معقداً استغرق 29 شهرًا، مما يمثل نقطة محورية كبيرة للشركة، ومع هذا الاندماج، ارتفعت القيمة الافتراضية للكيان إلى المليارات، مما أرست مكانة ترامب كمساهم كبير في الشركة الجديدة.
كذلك بتعزيز محفظته المالية، يمتلك ترامب الآن نحو 58 في المئة من حقوق الملكية في المؤسسة الجديدة، وعلى الرغم من عدم قدرته على بيع أسهمه لمدة لا تقل عن ستة أشهر بسبب القيود، إلا أن الحصول على هذه الأصول وحدها أدى إلى زيادة فورية في صافي قيمته، ارتفاع ملحوظ تم التعرف عليه من قبل قائمة بلومبرغ المرموقة للأفراد الأثرياء.
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