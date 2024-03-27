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بيروت : 7 قتلى في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنان

3/27/2024 2:11:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


بيروت 27 آذار( بترا)- قتل 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن القتلى هم من المسعفين ، قتلوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية .
-- (بترا )
ف ج / س س
27/03/2024 08:36:49

MENAFN27032024000117011021ID1108026007

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