بيروت : 7 قتلى في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنان

بيروت 27 آذار( بترا)- قتل 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان. وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن القتلى هم من المسعفين ، قتلوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية . -- (بترا ) ف ج / س س 27/03/2024 08:36:49

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