بيروت : 7 قتلى في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنان

بيروت : 7 قتلى في غارة إسرائيلية فجر اليوم جنوبي لبنان
التاريخ
3/27/2024 2:11:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 27 آذار( بترا)- قتل 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن القتلى هم من المسعفين ، قتلوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية .
-- (بترا )
ف ج / س س
27/03/2024 08:36:49
MENAFN27032024000117011021ID1108026006
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