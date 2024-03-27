حزب الله: قصف الاحتلال بلدة الهبارية لن يمر دون رد وعقاب
التاريخ
3/27/2024 2:07:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن استهداف الاحتلال مركز الجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية "جريمة لن تمر دون رد وعقاب".
وكان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف ببلدة الهبارية جنوبي لبنان، مؤكدا أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.
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