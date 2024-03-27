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حزب الله: قصف الاحتلال بلدة الهبارية لن يمر دون رد وعقاب

3/27/2024 2:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن استهداف الاحتلال مركز الجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية "جريمة لن تمر دون رد وعقاب".


وكان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف ببلدة الهبارية جنوبي لبنان، مؤكدا أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.


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