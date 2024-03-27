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وزارة التنمية تحل 36 جمعية - أسماء

3/27/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم الجمعيات، في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حلّ عدد من الجمعيات في المملكة.


جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.


ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات ادناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.
وتالياً التفاصيل:








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