وزارة التنمية تحل 36 جمعية - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم الجمعيات، في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حلّ عدد من الجمعيات في المملكة.
جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.
ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات ادناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.
وتالياً التفاصيل:
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