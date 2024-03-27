فرص شاغرة .. للأردنيين الباحثين عن عمل

فرص شاغرة .. للأردنيين الباحثين عن عمل
التاريخ
3/27/2024 2:07:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارات ومؤسسات حكومية، وشركات خاصة عن وظائف شاغرة .
ودعت عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية .
التفاصيل:
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