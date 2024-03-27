بيان تحذيري من نقابة معاصر الزيتون: اشتروا الزيت من هذه الأماكن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت النقابة العامة لإصحاب معاصر الزيتون الأردنية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي والذي يحكمه العرض و الطلب وجودة الزيت.
وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري في بيان صحفي إنهم تحققوا من هذه الإعلانات حيث تبين أنها مضللة وتهدف لبيع زيوت رديئة ومغشوشة.
وأضاف أنه "على المواطنين شراء الزيت فقط من مصادر موثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك والمؤسسة المدنية و العسكرية والمحلات التجارية المرخصة".
وتابع " يجب أن يكون الزيت معبأ غذائيا بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية. "
وطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته وضبط أي مخالفات.
وكانت النقابة أعلنت سابقا أنه منذ بداية الموسم الفائت بلغت أسعار الزيت نحو 95 ديناراً وذلك بحسب الكمية والجودة كما أن المزارعين باعوا يبيعون إنتاجهم بسعر 100 دينار.
MENAFN27032024000208011052ID1108025993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.