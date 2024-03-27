Wednesday, 27 March 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان تحذيري من نقابة معاصر الزيتون: اشتروا الزيت من هذه الأماكن

3/27/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت النقابة العامة لإصحاب معاصر الزيتون الأردنية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي والذي يحكمه العرض و الطلب وجودة الزيت.


وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري في بيان صحفي إنهم تحققوا من هذه الإعلانات حيث تبين أنها مضللة وتهدف لبيع زيوت رديئة ومغشوشة.


وأضاف أنه "على المواطنين شراء الزيت فقط من مصادر موثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك والمؤسسة المدنية و العسكرية والمحلات التجارية المرخصة".


وتابع " يجب أن يكون الزيت معبأ غذائيا بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية. "


وطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته وضبط أي مخالفات.
وكانت النقابة أعلنت سابقا أنه منذ بداية الموسم الفائت بلغت أسعار الزيت نحو 95 ديناراً وذلك بحسب الكمية والجودة كما أن المزارعين باعوا يبيعون إنتاجهم بسعر 100 دينار.


MENAFN27032024000208011052ID1108025993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث