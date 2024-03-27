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زلازل في أنحاء العالم.. أين اهتزت الأرض خلال الساعات الماضية؟

3/27/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقعت صباح اليوم الأربعاء 27 مارس عدة زلازل متفاوتة القوة في مناطق مختلفة من العالم.

وقد أعلنت يلينا سيميونوفا مديرة محطة يوجنوسخالين لرصد الزلازل عن رصد زلزال قوته 4.7 قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.
وقالت: "وقع في الساعة 5.03 بتوقيت موسكو يوم 27 مارس زلزال قوته 4.7 درجة قبالة سواحل جزر الكوريل". مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على عمق 40 كيلومترا وعلى يبعد 187 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير.
وقبل ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) عن وقوع زلزال أقوى قبالة سواحل فيجي قوته 6.7 درجة. وأن مركز الزلزال على عمق 18 كلم ويقع على بعد 588 كيلومترا جنوب غربي مدينة سوفا، التي يعيش فيها أكثر من 77 ألف شخص. ولم يعلن عن أضرار أو ضحايا. كما لم يعلن عن احتمال حدوث تسونامي.
ويشير مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى وقوع زلزال آخر يوم 27 مارس الجاري قبالة سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ قوته 6.7 درجة ومركزه على عمق 18 كلم ويبعد 496 كيلومترا عن مدينة إيسانجيل التي يسكنها 1.4 ألف شخص. ولم ترد أي معلومات عن حدوث تسونامي أو سقوط ضحايا.
يذكر أن زلزالا قوته 5.7 وقع يوم 24 مارس قبالة السواحل الإندونيسية، وفي يوم 25 منه وقع زلزال في كامتشاتكا قوته أيضا 5.7 درجة.

روسيا اليوم

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