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انخفاض أسعار النفط عالمياً

3/27/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أيار 74 سنتا أو 0.9 % إلى 85.51 دولار للبرميل.


وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أيار بمقدار 64 سنتا أو 0.8% ليصل إلى 80.98 دولار.


وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3% من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من آذار.


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