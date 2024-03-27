انخفاض أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أيار 74 سنتا أو 0.9 % إلى 85.51 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أيار بمقدار 64 سنتا أو 0.8% ليصل إلى 80.98 دولار.
وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3% من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من آذار.
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