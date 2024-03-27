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انخفاض أسعار الذهب عالمياً

3/27/2024 2:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأمريكي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2176.29 دولار للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 2175.20 دولار للأوقية.


وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.


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