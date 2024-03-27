انخفاض أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأمريكي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2176.29 دولار للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 2175.20 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
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