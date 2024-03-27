’جولة الجياد العربية‘ تحطّ رحالها في مدينة مسقط الساحرة

(MENAFN
- Dark Horse Communications)
تتابع ’جولة الجياد العربية‘ (Global Champions Arabians Tour)، التي تُعتبَر الأبرز في العالم المخصَّصة للخيول العربية وتتميّز بجوائزها الأعلى في تاريخ هذه الرياضة، لتصل في جولتها الثالثة إلى العاصمة العُمانية مسقط، حيث ستقام في ’قصر البستان، فندق الريتز-كارلتون‘ الفاخر وذلك كجزء من سلسلة عام 2024 التي ينتظرها الجمهور بشوق كبير بمختلف محطّاتها. وتَعِد الجولة الجديدة التي تُقام هذه المرّة عند سفوح جبال الحجر المهيبة وقبالة الساحل العُماني الجميل بتقديم عروض شيّقة تحتفي بما تتمتّع به الخيول العربية الأصيلة من جمال وأناقة ورمزية ثقافية وحضارية هامّة.
يتم تنظيم هذه الجولة ضمن مضمار ’قصر البستان، فندق الريتز-كارلتون‘ الفسيح والبالغة مساحته 200 فدّان، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين 30 مارس و1 أبريل من هذا العام، وستشهد البطولة على تقديم جوائز قيّمة جداً تصل قيمتها إلى 1,000,000 يورو، وسيستمتع خلالها الجمهور بالتعرّف عن قرب على روعة الخيل العربي الأصيل المشهور برقيّه وجماله وتراثه العريق.
إلى جانب الجوائز البارزة جداً التي يتميّز بها الحدَث، سوف تتمكّن الخيول التي تتنافس فيما بينها في مسقط من كسب النقاط للدخول ضمن الترتيب النهائي للبطولة، والتي سيتم وفقاً لنتيجتها منح الجواد الفائز جائزة إضافية بقيمة 1,000,000 يورو.
وبهذه المناسَبة، تمت دعوة لجنة دولية من الحكّام تضم 20 خبيراً متخصِّصاً بهذا المجال من حول العالم، وذلك لأجل تقييم الجياد المشارِكة بالارتكاز على خمسة معايير أساسية هي: النوع، الرأس والعنق، الجسم وخط الظهر، الأرجل والحركة، ويجري منح 20 نقطة كحد أقصى لكل عنصر من هذه العناصر على ألا يتخطّى مجموع النقاط 100 نقطة. ومن بين الحكّام العشرين الذين يضمّون إلياس إبراهيم فرج من البحرين، غانم المزروعي من الإمارات العربية المتحدة، تشارلوت رويل من المملكة المتحدة ولويز أنطونيو روكو من البرازيل، سيتم اختيار 9 بشكل عشوائي للإشراف على كل مجموعة قبل البداية.
الجدير بذكر أنه قد تم تنظيم جولتين من هذه الجولات وذلك في العاصمة القطرية الدوحة عاصمة دولة الامارات أبوظبي، وتنتقل الان الى الجولة الثالثة من أصل ثمان جولات، حيث يحتل الآن ’مربط دبي للخيول العربية‘ عبر ’د بركان‘ موقع الريادة عن فئة الذكور مع ما مجموعه 37 نقطة، بينما يحتل ’مربط عجمان‘ عبر الفرس ’ع ج كايا‘ موقع الريادية عن فئة الإناث مع 40 نقطة، وذلك بعد كسب الميدالية الذهبية في كل من الدوحة وأبوظبي.
وباعتبارها الراعي الدولي لهذه البطولة الراقية، تقدّم ’الخطوط الجوّية القطرية‘ دعمها الكامل لهذه الاحتفالية الهامّة بالثقافة المرتبطة بالخيول العربية، حيث يُعاد التأكيد على الالتزام بتشجيع التبادل الثقافي ورعاية الاهتمام والتقدير للفنون الراقية. وتشير هذه الشراكة المتينة مع ’جولة الجياد العربية‘ إلى القِيَم المشترَكة المتمحورة حول التميّز والتراث والسعي وراء الجمال.
حول هذا الموضوع، قال فالح محمد النصر، رئيس مجلس إدارة ’جولة الجياد العربية‘: "يسرّنا جداً أن ننظّم هذه الجولة في العاصمة العُمانية مسقط خلال السنة الأولى لهذه البطولة، مع التأكيد على انبهارنا المستمر بمزايا وروعة الخيول المشارِكة."
وتابع قائلاً: "تشكّل هذه الجولة احتفالية بالجمال الأخّاذ والتراث العريق للخيل العربي، ومن شأنها أن تعزّز التعاون الدولي والتبادل الثقافي على نطاق واسع. وبالارتكاز على قِيَمنا الأساسية المتمحورة حول المصداقية والنزاهة والتميّز، فإن هذه الجولة هي بمثابة منصّة لاستعراض النسيج الثقافي الغني للدول المشارِكة وما تتمتّع به من تقاليد رائعة أمام الجمهور الدولي."
إضافة للعروض المبهِرة المتمحورة حول جمال الخيل، سوف يحظى الجمهور بفرصة زيارة القرية الثقافية النابضة بالحياة والموجودة ضمن مرافق ’قصر البستان‘، حيث يستطيع روّاد القرية الانغماس في النسيج الغني للثقافة العُمانية وما تضمّه من تقاليد وعادات جميلة، والاستمتاع بالتعرّف على الأعمال الحِرَفية الفنّية التقليدية، وتدخين الشيشة ضمن بيئة تتميّز بالضيافة العربية الأصيلة والمودَّة العالية.
وسوف يتم على المضمار الانطلاق برحلة أخّاذة في عالم الخيل العربي مع استضافة ’قصر البستان‘ في مسقط لهذه البطولة التي ستتضمّن مجموعة من عروض الفروسية الأنيقة، وحيث ستشهد القرية الثقافية الكثير من الفعاليات والأنشطة الجاذبة، وكل هذا ضمن أجواء تعبق بروح الضيافة الراقية. وبالتالي تَعِد هذه المناسَبة بأن تلقى استحسان وإعجاب الجمهور وتترك انطباعاً رائعاً لدى الجميع.
يُشار إلى أن العروض تبدأ عند الساعة 16:30 بتاريخ 30 و31 مارس مع تخصيص وقت للصلاة والإفطار، لتعود العروض وتنطلق من جديد عند الساعة 20:45 في اليوم الأخير بتاريخ 1 أبريل والذي سيتم بنهايته تتويج الفائزين والكشف عن الخيول والمرابط الأولى الجديدة ضمن الترتيب العام لسنة 2024. وستكون الأبواب مفتوحة مجاناً أمام الراغبين بحضور هذا الحدَث الشيّق، مع توافر باقات محدَّدة من خيارات الضيافة وفق الطلب.
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