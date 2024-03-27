قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس
التاريخ
3/27/2024 1:09:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وخلال ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرى عديدة في جنين والبيرة ورام الله، وخاض شبان فلسطينيون مواجهات مع قوات الاحتلال مما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين في جنين.
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