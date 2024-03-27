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قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس

3/27/2024 1:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.


وخلال ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرى عديدة في جنين والبيرة ورام الله، وخاض شبان فلسطينيون مواجهات مع قوات الاحتلال مما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين في جنين.


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