الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها اليوم في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ونوهت أن درجات الحرارة في عمان ستصل إلى 23 درجة مئوية و في الأغوار والعقبة إلى 30 درجة مئوية اليوم .



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.