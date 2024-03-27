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الاحتلال يقتحم مستشفى ناصر ويعتقل كوادر طبية ونازحين

3/27/2024 12:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تطلق النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر الطبي.


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