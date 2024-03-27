زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات
التاريخ
3/27/2024 12:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات في قطاع غزة.
وأثناء ساعات الليل، أفاد مراسل الجزيرة بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما وقعت اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
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