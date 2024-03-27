بعد إعلان حماس .. من هو رجل الظل الذي أكد الاحتلال اغتياله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن دانيال هاغاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل قامت باغتيال نائب القائد العسكري لحركة حماس في غزة مروان عيسى.



ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".



من هو مروان عيسى؟

وصفت إسرائيل عيسى بأنه أحد منظمي هجوم السابع من أكتوبر، وأبرز عضو في حركة حماس يقتل منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر.



وكان عيسى على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل إلى جانب محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام جناح حماس العسكري، وزعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.



حيث ولد في عام 1965 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة وصنفته وزارة الخارجية الأميركية كإرهابي لدوره في حماس سنة 2019.



وكان عيسى أحد الأعضاء المؤسسين لحماس في عام 1987، في بداية الانتفاضة الأولى أما في 8 أكتوبر، أضاف الاتحاد الأوروبي عيسى إلى قائمته الخاصة بالإرهاب.



كان عيسى، باعتباره أحد كبار قادة حماس، في السابق هدفا للغارات الجوية الإسرائيلية وفي عام 2011، شارك عيسى في التفاوض على صفقة تبادل الرهائن والأسرى، والتي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا - من بينهم السنوار، مقابل جلعاد شاليط.



وعندما أصبح السنوار زعيما لحماس، أحاط نفسه بالعديد من المقربين، بما في ذلك عيسى واثنين من زملائه السابقين في الزنزانة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.



واعتقلت السلطة الفلسطينية عيسى في عام 1997 حتى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000 واعتقلته إسرائيل سابقا لمدة خمس سنوات خلال الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 و1993 لدوره في تنفيذ عدة عمليات بهدف المقاومة وصفتها تل أبيب بالإرهابية.



ووفقا لمركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب "مئير عميت" الإسرائيلي، كان عيسى مسؤولا عن وحدة العمليات الخاصة التابعة لحماس، حيث كانت له علاقات وثيقة مع قيادة الحركة خارج غزة.



ولا يُعرف سوى القليل عن أنشطة عيسى قبل تأسيس حماس وتنحدر عائلة عيسى في الأصل من قرية جنوب عسقلان .



ونجا عيسى من عدة محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره أيضا الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين، عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وفي 12 مارس الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات استخباراتية عن وجود عيسى، لكنه لم يتمكن حينها من تأكيد مصيره.



ومُلقب بـ"رجل الظل" لقدرته على التواري عن أعين إسرائيل طيلة سنوات من الملاحقة.

