شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي المراح في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسط إطلاق كثيف باتجاه الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة شاب برصاصتين نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.



بدوره، أفاد وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما)، وقال إنه وصل قسم الطوارئ بمركبة إسعاف مفارقا الحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.



وسيرت قوات الاحتلال دورياتها معززة بآليات عسكرية في أحياء عدة بالمدينة وعند أطراف المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وتزامنا مع دوي صفارات الإنذار.



وفي وقت سابق الليلة، قال مراسل الجزيرة إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

