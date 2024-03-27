Wednesday, 27 March 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

3/27/2024 12:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي المراح في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسط إطلاق كثيف باتجاه الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة شاب برصاصتين نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.


بدوره، أفاد وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما)، وقال إنه وصل قسم الطوارئ بمركبة إسعاف مفارقا الحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.


وسيرت قوات الاحتلال دورياتها معززة بآليات عسكرية في أحياء عدة بالمدينة وعند أطراف المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وتزامنا مع دوي صفارات الإنذار.


وفي وقت سابق الليلة، قال مراسل الجزيرة إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.


MENAFN27032024000208011052ID1108025832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث