تطبيق (سهل): وزارة التجارة تضيف 7 خدمات عقارية في تطبيق (سهل بزنس) للأعمال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الثلاثاء عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإطلاق 7 خدمات إلكترونية جديدة تخص إدارة العقار وذلك عبر تطبيق (سهل بزنس) لأصحاب الاعمال والمشاريع التجارية.
وقال كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك الخدمات الالكترونية الجديدة تتمثل في طلب إضافة إعلان بيع عقار إلى ترخيص قائم داخل الكويت وطلب تجديد ترخيص مقيم عقار وخدمة متابعة طلبات العقار وغيرها من الخدمات المقدمة من إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أنه بإمكان مستخدمي تطبيق (سهل بزنس) الاطلاع على تلك الخدمات وطلبها من خلال قائمة (خدمات) تحت قسم ( وزارة التجارة والصناعة) ضمن خدمات (ادارة العقار).
وكانت (التجارة) قد أعلنت أمس إطلاق أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر (سهل بزنس) تم إدراجهما ضمن خدمات المؤسسات الفردية وخدمات الشركات وهي (طلب دخول لجنة توفيق الاوضاع - فردي وشركات) و(متابعة طلبات تعديلات التراخيص - فردي) اضافة الى (متابعة طلبات لجنة توفيق الاوضاع - شركات). (النهاية)
س م ر / أ م ح
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