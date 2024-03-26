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تطبيق (سهل): وزارة التجارة تضيف 7 خدمات عقارية في تطبيق (سهل بزنس) للأعمال

3/26/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الثلاثاء عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإطلاق 7 خدمات إلكترونية جديدة تخص إدارة العقار وذلك عبر تطبيق (سهل بزنس) لأصحاب الاعمال والمشاريع التجارية.
وقال كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك الخدمات الالكترونية الجديدة تتمثل في طلب إضافة إعلان بيع عقار إلى ترخيص قائم داخل الكويت وطلب تجديد ترخيص مقيم عقار وخدمة متابعة طلبات العقار وغيرها من الخدمات المقدمة من إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أنه بإمكان مستخدمي تطبيق (سهل بزنس) الاطلاع على تلك الخدمات وطلبها من خلال قائمة (خدمات) تحت قسم ( وزارة التجارة والصناعة) ضمن خدمات (ادارة العقار).
وكانت (التجارة) قد أعلنت أمس إطلاق أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر (سهل بزنس) تم إدراجهما ضمن خدمات المؤسسات الفردية وخدمات الشركات وهي (طلب دخول لجنة توفيق الاوضاع - فردي وشركات) و(متابعة طلبات تعديلات التراخيص - فردي) اضافة الى (متابعة طلبات لجنة توفيق الاوضاع - شركات). (النهاية)

س م ر / أ م ح




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