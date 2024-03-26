الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارىء الوطنية حول جنوب السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارىء الوطنية حول جنوب السودان لمدة عام واحد تبدأ في الثالث من شهر أبريل المقبل.
وبرر الرئيس بايدن في بيان صادر عن البيت الابيض هذا القرار بأن "الوضع في جنوب السودان وفيما يتعلق به لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الامريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
واضاف "ان الوضع في جنوب السودان يشكل تهديدا للسلام والامن والاستقرار فيه والمنطقة المحيطة به فضلا عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال والهجمات على قوات حفظ السلام وعرقلة العمليات الإنسانية".
وكان الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما قد اعلن في عام 2014 حالة طوارىء وطنية حول جنوب السودان "وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". (النهاية)
ا م م / ر ج
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