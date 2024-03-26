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الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارىء الوطنية حول جنوب السودان

3/26/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارىء الوطنية حول جنوب السودان لمدة عام واحد تبدأ في الثالث من شهر أبريل المقبل.
وبرر الرئيس بايدن في بيان صادر عن البيت الابيض هذا القرار بأن "الوضع في جنوب السودان وفيما يتعلق به لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الامريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
واضاف "ان الوضع في جنوب السودان يشكل تهديدا للسلام والامن والاستقرار فيه والمنطقة المحيطة به فضلا عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال والهجمات على قوات حفظ السلام وعرقلة العمليات الإنسانية".
وكان الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما قد اعلن في عام 2014 حالة طوارىء وطنية حول جنوب السودان "وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". (النهاية)

ا م م / ر ج



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