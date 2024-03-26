وزير الدفاع الامريكي يجدده دعوة الكيان المحتل للسماح بدخول المساعدات الانسانية الى المدنيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- جدد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اليوم الثلاثاء دعوته للكيان الاسرائيلي المحتل الى حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الانسانية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع الوزير اوستن مع وزير دفاع كيان الاحتلال يوآف غالانت الذي يقوم بزيارة الى واشنطن وسط تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين بشأن الحرب على غزة.
واضاف البيان ان الوزير اوستن بحث مع غالانت "أهمية إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء غزة".
واوضح انه شدد على أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما واجب أخلاقي ومصلحة استراتيجية مشتركة في حماية المدنيين" مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن سلامة المدنيين والدعم الإنساني لهم".
وذكر ان اوستن دعا غالانت الى توسيع نقاط الدخول للمساعدات الإنسانية ومعالجة تحديات التوزيع داخل غزة مؤكدا ان خطة واشنطن لإنشاء ممر بحري مؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لشعب غزة "هي جزء من جهد دولي مستدام لتقديم المزيد من المساعدات ويجب أن يقابلها زيادة في توصيل المساعدات عن طريق المعابر البرية".
وقال البيان ان اوستن اكد خلال الاجتماع الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة "وكرر دعمه للحل الدبلوماسي للتوترات على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية".
واكد وزير الدفاع الامريكي حسب البيان أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بردع أي جهات إقليمية تحاول استغلال الصراع أو توسيعه إلى ما هو أبعد من غزة".
يذكر ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يشن منذ اسابيع غارات جوية اكثر عمقا داخل الاراضي اللبنانية تستهدف مواقع لحزب الله ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين الجانبين. (النهاية)
ا م م / ر ج
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