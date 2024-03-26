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وزير الدفاع الامريكي يجدده دعوة الكيان المحتل للسماح بدخول المساعدات الانسانية الى المدنيين في غزة

3/26/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- جدد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اليوم الثلاثاء دعوته للكيان الاسرائيلي المحتل الى حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الانسانية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع الوزير اوستن مع وزير دفاع كيان الاحتلال يوآف غالانت الذي يقوم بزيارة الى واشنطن وسط تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين بشأن الحرب على غزة.
واضاف البيان ان الوزير اوستن بحث مع غالانت "أهمية إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء غزة".
واوضح انه شدد على أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما واجب أخلاقي ومصلحة استراتيجية مشتركة في حماية المدنيين" مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن سلامة المدنيين والدعم الإنساني لهم".
وذكر ان اوستن دعا غالانت الى توسيع نقاط الدخول للمساعدات الإنسانية ومعالجة تحديات التوزيع داخل غزة مؤكدا ان خطة واشنطن لإنشاء ممر بحري مؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لشعب غزة "هي جزء من جهد دولي مستدام لتقديم المزيد من المساعدات ويجب أن يقابلها زيادة في توصيل المساعدات عن طريق المعابر البرية".
وقال البيان ان اوستن اكد خلال الاجتماع الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة "وكرر دعمه للحل الدبلوماسي للتوترات على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية".
واكد وزير الدفاع الامريكي حسب البيان أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بردع أي جهات إقليمية تحاول استغلال الصراع أو توسيعه إلى ما هو أبعد من غزة".
يذكر ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يشن منذ اسابيع غارات جوية اكثر عمقا داخل الاراضي اللبنانية تستهدف مواقع لحزب الله ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين الجانبين. (النهاية)

ا م م / ر ج



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