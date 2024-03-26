السلطات الأمريكية تواصل البحث عن مفقودين وعمليات الإغاثة بعد انهيار جسر قرب العاصمة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- تواصل فرق الإنقاذ والسلطات الأمريكية البحث عن ستة مفقودين وغير ذلك من الجهود المرتبطة بانهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وقال حاكم ميريلاند ويس موور في تغريدة على موقع (اكس) "إن سلطات الولاية وشركاءنا الفيدراليين والقادة المحليين والمستجيبين الأوائل يعملون معا لتنفيذ جهود الإنقاذ والاستجابة بعد انهيار جسر (فرانسيس سكوت كي)".
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر توجيهات لإدارته "لضمان توافر كل الموارد الفيدرالية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ والاستجابة لهذا الحادث المروع".
وأضاف في تغريدة على موقع (اكس) أنه عقد اجتماعا مع فريقه لتقديم إحاطة حول الحادث الذي لا تزال السلطات تبحث في تفاصيله لكنها تقول إنه حادث عرضي ولا علاقة له بهجوم معين.
وأكد بايدن في تغريدة أخرى أن الحكومة الفيدرالية "سترسل أي موارد فيدرالية يحتاجون إليها بينما نستجيب لانهيار جسر فرانسيس سكوت كي ونعيد البناء معا".
وأعلن عمدة مدينة بالتيمور براندون سكوت "حالة الطوارئ المحلية للاستجابة لانهيار جسرنا الرئيسي فيما تقوم فرقنا بتعبئة الموارد والعمل بسرعة لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة ورفاهية مجتمعنا".
واعتبر سكوت في تغريدة أن انهيار الجسر "مأساة مؤلمة لنا جميعا" مشيرا إلى أن السلطات تقدم خدمة الدعم النفسي للأشخاص المتضررين نفسيا من الحادث.
في غضون ذلك ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سفارة بلاده في سنغافورة على اتصال بهيئة الموانئ البحرية في البلاد التي كانت السفينة التي اصطدمت بالجسر ترفع علمها.
وأكد ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن أن سنغافورة "عرضت تقديم المساعدة لخفر السواحل الأمريكي".
بدورها أفادت شركة (ميرسك) للنقل البحري وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال بأن السفينة كانت في طريقها إلى سريلانكا.
وانهار جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يبلغ طوله 6ر1 ميل ويتسع عرضه لأربع مسارات للسيارات والذي يعتبر بالغ الأهمية للشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ثوان فقط من اصطدام سفينة حاويات بالجسر المعلق فوق نهر (باتابسكو) في مدينة بالتيمور.
ووقع الحادث عند حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وأدى الى سقوط عدد من السيارات في الماء وقد تم في البداية إنقاذ شخصين حالة أحدهما خطيرة بينما لم يصب الشخص الآخر بأي أذى.
وتمت تسمية الجسر الشهير على اسم فرانسيس سكوت كي مؤلف النشيد الوطني الأمريكي وتم افتتاحه في عام 1977. (النهاية)
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