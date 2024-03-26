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السلطات الأمريكية تواصل البحث عن مفقودين وعمليات الإغاثة بعد انهيار جسر قرب العاصمة

3/26/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- تواصل فرق الإنقاذ والسلطات الأمريكية البحث عن ستة مفقودين وغير ذلك من الجهود المرتبطة بانهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وقال حاكم ميريلاند ويس موور في تغريدة على موقع (اكس) "إن سلطات الولاية وشركاءنا الفيدراليين والقادة المحليين والمستجيبين الأوائل يعملون معا لتنفيذ جهود الإنقاذ والاستجابة بعد انهيار جسر (فرانسيس سكوت كي)".
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر توجيهات لإدارته "لضمان توافر كل الموارد الفيدرالية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ والاستجابة لهذا الحادث المروع".
وأضاف في تغريدة على موقع (اكس) أنه عقد اجتماعا مع فريقه لتقديم إحاطة حول الحادث الذي لا تزال السلطات تبحث في تفاصيله لكنها تقول إنه حادث عرضي ولا علاقة له بهجوم معين.
وأكد بايدن في تغريدة أخرى أن الحكومة الفيدرالية "سترسل أي موارد فيدرالية يحتاجون إليها بينما نستجيب لانهيار جسر فرانسيس سكوت كي ونعيد البناء معا".
وأعلن عمدة مدينة بالتيمور براندون سكوت "حالة الطوارئ المحلية للاستجابة لانهيار جسرنا الرئيسي فيما تقوم فرقنا بتعبئة الموارد والعمل بسرعة لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة ورفاهية مجتمعنا".
واعتبر سكوت في تغريدة أن انهيار الجسر "مأساة مؤلمة لنا جميعا" مشيرا إلى أن السلطات تقدم خدمة الدعم النفسي للأشخاص المتضررين نفسيا من الحادث.
في غضون ذلك ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سفارة بلاده في سنغافورة على اتصال بهيئة الموانئ البحرية في البلاد التي كانت السفينة التي اصطدمت بالجسر ترفع علمها.
وأكد ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن أن سنغافورة "عرضت تقديم المساعدة لخفر السواحل الأمريكي".
بدورها أفادت شركة (ميرسك) للنقل البحري وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال بأن السفينة كانت في طريقها إلى سريلانكا.
وانهار جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يبلغ طوله 6ر1 ميل ويتسع عرضه لأربع مسارات للسيارات والذي يعتبر بالغ الأهمية للشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ثوان فقط من اصطدام سفينة حاويات بالجسر المعلق فوق نهر (باتابسكو) في مدينة بالتيمور.
ووقع الحادث عند حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وأدى الى سقوط عدد من السيارات في الماء وقد تم في البداية إنقاذ شخصين حالة أحدهما خطيرة بينما لم يصب الشخص الآخر بأي أذى.
وتمت تسمية الجسر الشهير على اسم فرانسيس سكوت كي مؤلف النشيد الوطني الأمريكي وتم افتتاحه في عام 1977. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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