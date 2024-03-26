وزير الشؤون.. توجيهات سامية بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمعية المكفوفين الكويتية.
وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي ان هذه اللفتة الأبوية تعبر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه حفظه الله ورعاه لأبنائه خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي ليست بغريبة على سموه حيث تجلى هذا الاهتمام بالاعلان عن جائزة سموه للابداع للاشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العمل على ترجمة التوجيهات السامية ومواصلة تقديم الدعم وكافة أوجه الرعاية لهذه الفئة المهمة والعمل على حل مشاكلهم وتطوير منظومة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
واشار الشيخ فراس الصباح الى حرص واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات التابعة لها على تقديم الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لمنتسبيها ووضعهم في مقدمة الاولويات انطلاقا من رؤيتها في خدمة الكويت وشعبها الكريم. (النهاية)
م ذ / ر ج
MENAFN26032024000071011013ID1108025745
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