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وزير الشؤون.. توجيهات سامية بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

3/26/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمعية المكفوفين الكويتية.
وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي ان هذه اللفتة الأبوية تعبر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه حفظه الله ورعاه لأبنائه خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي ليست بغريبة على سموه حيث تجلى هذا الاهتمام بالاعلان عن جائزة سموه للابداع للاشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العمل على ترجمة التوجيهات السامية ومواصلة تقديم الدعم وكافة أوجه الرعاية لهذه الفئة المهمة والعمل على حل مشاكلهم وتطوير منظومة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
واشار الشيخ فراس الصباح الى حرص واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات التابعة لها على تقديم الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لمنتسبيها ووضعهم في مقدمة الاولويات انطلاقا من رؤيتها في خدمة الكويت وشعبها الكريم. (النهاية)

م ذ / ر ج



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