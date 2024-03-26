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مدرب منتخب الكويت للقدم: فرصنا في التأهل لا تزال سانحة

3/26/2024 11:35:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- رأى مدرب منتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو مساء اليوم الخميس ان فرص المنتخب للتأهل لبطولة لكأس آسيا 2027 والدور المقبل من تصفيات كأس العالم 2026 لا تزال سانحة رغم الخسارة امام قطر ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الاولى من التصفيات.
وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر الرياضي ان لاعبي الأزرق قدموا أداء جيدا امام المنتخب القطري بطل النسختين الماضيتين للبطولة الآسيوية وكانوا قادرين على تحقيق نتيجة افضل لولا ضياع الفرص السهلة.
واكد تطلعه لتحقيق الانتصار في المباراتين اللتين سيلعبهما "الازرق" في يونيو المقبل امام الهند وأفغانستان وتقديم مستوى متميز فيهما لضمان التأهل معربا عن فخره بما قدمه لاعبو منتخب الكويت في مباراة اليوم رغم الخسارة.
واوضح "ان خطتنا منذ البداية هي بناء وتجديد المنتخب وهو أمر يحتاج الى فترة من الوقت للانسجام" مقدما الشكر للجماهير الكويتية التي ساندت اللاعبين طوال المباراة امام قطر. (النهاية)

ف ش ا / ر ج



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