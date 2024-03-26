مدرب منتخب الكويت للقدم: فرصنا في التأهل لا تزال سانحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- رأى مدرب منتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو مساء اليوم الخميس ان فرص المنتخب للتأهل لبطولة لكأس آسيا 2027 والدور المقبل من تصفيات كأس العالم 2026 لا تزال سانحة رغم الخسارة امام قطر ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الاولى من التصفيات.
وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر الرياضي ان لاعبي الأزرق قدموا أداء جيدا امام المنتخب القطري بطل النسختين الماضيتين للبطولة الآسيوية وكانوا قادرين على تحقيق نتيجة افضل لولا ضياع الفرص السهلة.
واكد تطلعه لتحقيق الانتصار في المباراتين اللتين سيلعبهما "الازرق" في يونيو المقبل امام الهند وأفغانستان وتقديم مستوى متميز فيهما لضمان التأهل معربا عن فخره بما قدمه لاعبو منتخب الكويت في مباراة اليوم رغم الخسارة.
واوضح "ان خطتنا منذ البداية هي بناء وتجديد المنتخب وهو أمر يحتاج الى فترة من الوقت للانسجام" مقدما الشكر للجماهير الكويتية التي ساندت اللاعبين طوال المباراة امام قطر. (النهاية)
ف ش ا / ر ج
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