الرئيس اليمني يعين شايع الزنداني وزيرا للخارجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 3 (كونا) –- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر القرار رقم 100 لعام 2024 بتعيين الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء.
وشغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى السعودية منذ عام 2017 كما عمل قبلها سفيرا في إيطاليا والأردن والمملكة المتحدة ومستشارا للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اضافة الى العديد من المهام الدبلوماسية في المنظمات الدولية والبعثات اليمنية بالخارج.
كما شغل الزنداني منصب نائب وزير الخارجية اليمني في جنوب اليمن (1986 - 1990) ثم احتفظ بمنصبه بعد الوحدة اليمنية (1990 - 1991). (النهاية)
س ن ص / ر ج
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