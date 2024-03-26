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الرئيس اليمني يعين شايع الزنداني وزيرا للخارجية

3/26/2024 11:35:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 3 (كونا) –- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر القرار رقم 100 لعام 2024 بتعيين الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء.
وشغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى السعودية منذ عام 2017 كما عمل قبلها سفيرا في إيطاليا والأردن والمملكة المتحدة ومستشارا للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اضافة الى العديد من المهام الدبلوماسية في المنظمات الدولية والبعثات اليمنية بالخارج.
كما شغل الزنداني منصب نائب وزير الخارجية اليمني في جنوب اليمن (1986 - 1990) ثم احتفظ بمنصبه بعد الوحدة اليمنية (1990 - 1991). (النهاية)

س ن ص / ر ج



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