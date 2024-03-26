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البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا 5ر1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

3/26/2024 11:35:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- وافق البنك الدولي اليوم الثلاثاء على منح أوكرانيا 5ر1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد التي تخوض حربا مع روسيا منذ ما يزيد على سنتين وتشكو من تأثيرات الحرب على اقتصادها.
وأعلن البنك في بيان أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق اليوم على عملية جديدة لسياسة التنمية لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار دولار" مشيرا إلى أن الهدف من هذا التمويل "دعم إصلاحات حكومة أوكرانيا اللازمة لتعزيز إطار السياسة الاقتصادية للبلاد وتعزيز استقرارها المالي الكلي".
وأضاف أن عملية التمويل تسعى أيضا إلى "دعم إمكانات النمو في أوكرانيا من خلال زيادة الاستثمار الخاص والإنتاجية عبر التركيز على تعزيز المنافسة الحاسمة والقطاع المالي وأسواق الطاقة والتجارة والإصلاحات المالية".
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أنطونيلا باساني في البيان إن أوكرانيا "رغم التحديات الهائلة فإنها تنفذ إصلاحات صعبة بهدف تعزيز مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي وضمان ازدهارها على المدى الطويل".
وأكدت باساني أن البنك الدولي والشركاء الدوليين سيواصلون دعم أوكرانيا "لمساعدة الشعب الأوكراني على التعافي وإعادة بناء بلده واقتصاده".
وتابعت قائلة "إننا نشيد ونواصل دعم السلطات الأوكرانية لهذه الجهود التي سمحت لأوكرانيا بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها".
وبحسب منشور سابق للبنك الدولي "فقد تسبب الغزو الروسي في خسائر هائلة لشعب أوكرانيا واقتصادها ما دفع ما لا يقل عن سبعة ملايين أوكراني إضافي إلى دائرة الفقر".
ويرى البنك أن "الدعم المتواصل لمساعدة أوكرانيا على تحقيق الاستقرار والإصلاح وإعادة البناء يعد استثمارا في الاستقرار والرخاء على مستوى العالم". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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