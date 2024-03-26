البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا 5ر1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- وافق البنك الدولي اليوم الثلاثاء على منح أوكرانيا 5ر1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد التي تخوض حربا مع روسيا منذ ما يزيد على سنتين وتشكو من تأثيرات الحرب على اقتصادها.
وأعلن البنك في بيان أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق اليوم على عملية جديدة لسياسة التنمية لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار دولار" مشيرا إلى أن الهدف من هذا التمويل "دعم إصلاحات حكومة أوكرانيا اللازمة لتعزيز إطار السياسة الاقتصادية للبلاد وتعزيز استقرارها المالي الكلي".
وأضاف أن عملية التمويل تسعى أيضا إلى "دعم إمكانات النمو في أوكرانيا من خلال زيادة الاستثمار الخاص والإنتاجية عبر التركيز على تعزيز المنافسة الحاسمة والقطاع المالي وأسواق الطاقة والتجارة والإصلاحات المالية".
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أنطونيلا باساني في البيان إن أوكرانيا "رغم التحديات الهائلة فإنها تنفذ إصلاحات صعبة بهدف تعزيز مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي وضمان ازدهارها على المدى الطويل".
وأكدت باساني أن البنك الدولي والشركاء الدوليين سيواصلون دعم أوكرانيا "لمساعدة الشعب الأوكراني على التعافي وإعادة بناء بلده واقتصاده".
وتابعت قائلة "إننا نشيد ونواصل دعم السلطات الأوكرانية لهذه الجهود التي سمحت لأوكرانيا بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها".
وبحسب منشور سابق للبنك الدولي "فقد تسبب الغزو الروسي في خسائر هائلة لشعب أوكرانيا واقتصادها ما دفع ما لا يقل عن سبعة ملايين أوكراني إضافي إلى دائرة الفقر".
ويرى البنك أن "الدعم المتواصل لمساعدة أوكرانيا على تحقيق الاستقرار والإصلاح وإعادة البناء يعد استثمارا في الاستقرار والرخاء على مستوى العالم". (النهاية)
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