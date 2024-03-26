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(قوة الإطفاء) تنفي ما تم تداوله عن تأخر رجالها بالوصول الى حريق مركبة

3/26/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أكدت قوة الاطفاء الكويتية اليوم الثلاثاء عدم صحة الخبر المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي عن تأخر رجال الإطفاء بالوصول إلى حريق مركبة في مزارع الوفرة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء في بيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من قام بترويج المعلومات المغلوطة في هذا الصدد.
واهاب البيان بالمواطنين والمقيمين عدم نشر الأخبار غير الصحيحة والتأكد من مصادرها الحقيقية قبل تداولها على مواقع التواصل. (النهاية) ع ع ح / ر ج

MENAFN26032024000071011013ID1108025741

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