(قوة الإطفاء) تنفي ما تم تداوله عن تأخر رجالها بالوصول الى حريق مركبة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أكدت قوة الاطفاء الكويتية اليوم الثلاثاء عدم صحة الخبر المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي عن تأخر رجال الإطفاء بالوصول إلى حريق مركبة في مزارع الوفرة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء في بيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من قام بترويج المعلومات المغلوطة في هذا الصدد.
واهاب البيان بالمواطنين والمقيمين عدم نشر الأخبار غير الصحيحة والتأكد من مصادرها الحقيقية قبل تداولها على مواقع التواصل. (النهاية) ع ع ح / ر ج
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