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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/26/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 81 فلسطينيا واصابة 93 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية بسبب استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب المجازر بالقطاع وتشير الى أن حصيلة العدوان المتواصل منذ السايع من أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 32414 شهيدا و74787 اصابة.

واشنطن - شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية تذكر ان جسرا في ولاية (ميرلاند) الامريكية انهار بعدما اصطدمت به سفينة كبيرة ومصدر في هيئة النقل بالولاية يقول ان "جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يستخدم معبرا خارجيا لميناء مدينة بالتيمور ويبلغ طوله 6ر1 ميل انهار بعد الاصطدام".

واشنطن - مسؤول أمريكي يقول إن ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار الجسر بولاية (ماريلاند) الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن.

عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة عسكريين ومدني واحد وإصابة آخرين على إثر "ضربات جوية أمريكية" في عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية بمحافظة (دير الزور).

عدن – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصدر قرارا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء.

اسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم خمسة مواطنين صينيين في هجوم انتحاري استهدف قافلة مهندسين صينيين كانت في طريقها من إسلام آباد إلى معسكرهم في منطقة (داسو) وهي موقع سد رئيسي للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء من قبل شركة صينية.

اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل أربعة مسلحين وأحد الجنود اثر هجوم مسلح على قاعدة بحرية في منطقة (توربات) بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان ويقول إن قواته أحبطت الهجوم. (النهاية) ر ج

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