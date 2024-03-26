موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 81 فلسطينيا واصابة 93 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية بسبب استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب المجازر بالقطاع وتشير الى أن حصيلة العدوان المتواصل منذ السايع من أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 32414 شهيدا و74787 اصابة.
واشنطن - شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية تذكر ان جسرا في ولاية (ميرلاند) الامريكية انهار بعدما اصطدمت به سفينة كبيرة ومصدر في هيئة النقل بالولاية يقول ان "جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يستخدم معبرا خارجيا لميناء مدينة بالتيمور ويبلغ طوله 6ر1 ميل انهار بعد الاصطدام".
واشنطن - مسؤول أمريكي يقول إن ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار الجسر بولاية (ماريلاند) الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن.
عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة عسكريين ومدني واحد وإصابة آخرين على إثر "ضربات جوية أمريكية" في عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية بمحافظة (دير الزور).
عدن – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصدر قرارا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء.
اسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم خمسة مواطنين صينيين في هجوم انتحاري استهدف قافلة مهندسين صينيين كانت في طريقها من إسلام آباد إلى معسكرهم في منطقة (داسو) وهي موقع سد رئيسي للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء من قبل شركة صينية.
اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل أربعة مسلحين وأحد الجنود اثر هجوم مسلح على قاعدة بحرية في منطقة (توربات) بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان ويقول إن قواته أحبطت الهجوم. (النهاية) ر ج
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